Fase 2, OdG Battilocchio per Civitavecchia e territorio: sì del Governo - Terzo Binario News

È stato approvato dalla Camera, in seno alla conversione in legge del decreto “Cura Italia”, un ordine del giorno del deputato del territorio, Alessandro Battilocchio che chiede un’attenzione particolare in questa fase all’Esecutivo per Civitavecchia ed il territorio circostante.

“Civitavecchia è il primo porto italiano per traffico passeggeri e, assieme a Barcelona, guida la classifica in Europa. Un valore aggiunto ed una straordinaria opportunità per la città che si inserisce in un territorio che presenta peculiarità di grande rilievo e pregio: dalle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia(patrimonio Unesco), alle cittadine di Santa Marinella e Santa Severa, Ladispoli, con le loro stazioni balneari, i Monti della Tolfa, il lago di Bracciano. Tutta quest’area, che deve rappresentare sempre più un sistema integrato, è in questa contingenza pesantemente colpita e necessita un sostegno mirato e straordinario. Inoltre il porto di Civitavecchia è storicamente un punto nevralgico anche per la movimentazione merci, pur avendo subito una riduzione dei numeri negli ultimi anni e necessitando un rilancio in tale contesto.

Forza Italia sull’approvazione dell’OdG

“La crisi legata alla pandemia sta avendo effetti negativi eccezionali sul porto e, di conseguenza, sulla città e sull’intero hinterland e quindi chiedo l’impegno del Governo ad intraprendere azioni concrete che tengano conto del tessuto produttivo di Civitavecchia è del suo territorio .”

A seguito dell’approvazione del suo odg Battilocchio ha dichiarato che sarà suo compito “incalzare l’Esecutivo in merito a questa risposta formale data davanti al Parlamento per fare in modo che si passi, con le misure ed i provvedimenti, dalle parole ai fatti”.

In particolare il coordinatore D’Ottavio ha sottolineato che “nuovamente Forza Italia dimostra di essere squadra del fare. Adesso tocca alla maggioranza di governo mettere in pratica l’impegno preso”.