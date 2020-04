Fase 2, Conte fa riaprire bar (con asporto) parchi e cimiteri. Il 18 maggio musei e dettaglianti - Terzo Binario News

Presentano il nuovo Dpcm in vigore dal 4 maggio chiamato SbloccaPaese fino al 18 maggio, dal primo giugno via a bar e parrucchieri

Conferenza stampa in diretta del premier Giuseppe Conte, nella quale ha spiegato come verrà messa in atto la Fase 2. “Conviveremo con il Coronavirus” mentre lo slogan sarà “Se ami l’Italia mantieni le distanze”.

Si parte dal 4 maggio: prezzo equo delle mascherine con eliminazione dell’Iva, costo 50 centesimi per quelle chirurgiche.

COSA CAMBIA DAL 4 MAGGIO

SPOSTAMENTI

Permessi gli spostamenti all’interno della Regione con autocertificazione;

No spostamenti tra Regioni, se non per motivi di salute o urgenze;

I SINTOMATICI

Dovranno stare a casa tutte le persone che presentano sintomi febbrili e da Covid;

INCONTRI

Sarà possibile rivedere i famigliari stretti senza vere e proprie riunioni e con mascherina e distanze;

ATTIVITÀ FISICA

Sarà consentita la ripresa dell’attività motoria non più nei pressi della propria abitazione (da soli o a distanza di sicurezza – ovviamente eccezione per persone che abitano sotto lo stesso tetto);

Sì anche all’attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti.

Potranno riprendere ad allenarsi anche gli atleti professionisti delle attività individuate dal Coni, non gli sport di squadra.

Aperti parchi con dovute accortezze (i sindaci potranno chiuderli se non sarà possibile garantirle);

BAR E RISTORANTI

Oltre alla consegna a domicilio sarà possibile fare ristorazione attraverso la vendita da asporto (no assembramenti davanti a bar e ristoranti);

NEGOZI

Riapertura fissata per il 18 maggio per esercizi commerciali al dettaglio;

FUNZIONI RELIGIOSE

Potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari, non più di 15 persone;

No invece alle messe;

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Si riparte con il comparto manifatturiero, edilizia e cantieri, commercio all’ingrosso funzionale a queste filiere (già nei prossimi giorni sarà possibile aprire per predisporre le aziende al rispetto dei protocolli di sicurezza);

Il 18 maggio attività al dettaglio e attività sportive collettive.

Il primo giugno riapertura più ampia per bar parrucchieri e cura della persona.

Scuole a settembre con esami di Stato in conferenza personale.