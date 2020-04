'Fase 2 a Roma, positivo confronto con USB: "Sintonia su Smart Working" - Terzo Binario News

Proseguono gli appuntamenti dell’Assessore al Personale, Antonio De Santis e i rappresentanti sindacali di Roma Capitale sulle ipotesi di impiego dei dipendenti nella fase 2 dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

“Stiamo incontrando tutte le realtà sindacali di Roma Capitale nel segno della più ampia partecipazione e per lavorare insieme da subito sulla ripresa graduale delle presenze negli uffici nel momento che il Governo definirà le disposizioni per il passaggio alla cosiddetta fase 2.” – dichiara l’Assessore al Personale Antonio De Santis

“Anche da Usb sono arrivate proposte per la salvaguardia della salute e sicurezza dei dipendenti pubblici al fine di procedere, come fatto fino ad oggi, con la massima attenzione. Sintonia sulla necessità di accelerare sullo Smart Working e sulla sua regolamentazione a emergenza finita in modo da contemplare al meglio i diritti del personale e le esigenze dell’amministrazione.”