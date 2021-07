Farmaci veterinari gratuiti per le fasce di reddito fino a 8500 euro a Ladispoli - Terzo Binario News

“La presenza di un animale da compagnia, soprattutto nelle persona anziane, aiuta a sentirsi meno soli. E’ un affetto a cui non rinunciare”.

Con queste parole Miska Morelli, capo segreteria del sindaco Grando e incaricato al benessere e alla tutela degli animali, ricorda le linee guida del progetto che prevede farmaci veterinari gratuiti per gli anziani e le famiglie a basso reddito che posseggono animali da compagnia.

“Il progetto – ha proseguito Morelli – prevede farmaci veterinari gratuiti per le fasce di reddito fino a 8500 euro.

Per poter accedere al servizio, riservato ai residenti della nostra città, occorre innanzitutto presentare la richiesta per ottenere il libretto farmaci veterinari (il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del comune di Ladispoli).

Le farmacie autorizzate sono solo quelle comunali gestite dalla Flavia servizi: Farmacia 1 – Via Firenze 44; Farmacia 2 – Viale Europa 22; Farmacia 3 – Via Bari 72; Farmacia 4 – Via Roma 88A . Un ringraziamento all’amministratore di Flavia Servizi, Stefano Proietti, e all’assessore al bilancio, Claudio Aronica, per aver fatto in modo che questa iniziativa diventasse una realtà”.

Per tutte le informazioni e per scaricare il modulo per la richiesta del libretto farmaci veterinari https://www.comunediladispoli.it/farmaci-veterinari-gratuiti