FareAmbiente Ladispoli: "Rifiuti gettati sul greto del Vaccina" - Terzo Binario News

“Questo è l’argine del Fosso Vaccina, lato via Flavia, a pochi metri dal Ponte di via Roma (dove c’è la rotonda con l’ancora).

Un barbaro ha gettato tutti questi rifiuti di sotto, quindi nel pieno centro abitato, ma soprattutto con la chiara intenzione di mandarli in mare pur di disfarsene.

Non possiamo credere che un cittadino di Ladispoli possa aver commesso un danno simile contro la propria cittadina, contro il suo territorio, nei confronti del mare dove la sua famiglia passa giornate felici! Siamo sicuri di questo!

Impariamo a difendere la nostra Terra come un genitore difende i propri figli, perché solo lei abbiamo e quando le viene sferrato un colpo del genere, sarà un respiro in meno per tutti noi.

Vi chiediamo collaborazione, denunciate questi reati contro l’ambiente.

Vi lasciamo i nostri contatti. 3911191668 ladispolifareambiente@gmail.com “

FareAmbiente Ladispoli