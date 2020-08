FareAmbiente Ladispoli: "Pochi zozzoni danneggiano la maggioranza corretta" - Terzo Binario News

Tirata d ‘orecchi severa ma giusta delle Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli nei confronti degli zozzoni, che non usano i cestini per i rifiuti, rendendo sporca la città.

“Questo è quello che accade in via Glasgow (Maurys Cerreto). Contenitore raccolta differenziata perfettamente pulito e, a 25 m di distanza, il contenitore per le deiezioni canine preso d’assalto con l’immondizia non differenziata.

Questo significa che non c’è la voglia di seguire le regole da parte di alcuni incivili che arrecano danno a chi (la stragrande maggioranza) ogni giorno si impegna per il bene del nostro territorio!

Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli