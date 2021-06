FareAmbiente Ladispoli furiosa: bottiglie abbandonate in strada e nei giardini - Terzo Binario News

“Questo è lo spettacolo indegno, vergognoso e riprovevole a cui siamo costretti ad assistere ogni mattina.

Lo stesso che gli operatori della ditta incaricata devono abbassarsi a pulire.

Inciviltà e maleducazione, totale assenza di senso civico che caratterizza chi la sera bivacca nelle zone centrali e non di Ladispoli, in barba anche a tutte le misure imposte per contenere il contagio da Covid-19.

Non sappiamo i vostri nomi, non conosciamo i vostri volti, ma siamo coscienti del fatto che chiunque commetti azioni di questo tipo sia un essere vergognoso, vile, vigliacco, privo di rispetto verso sé stesso e verso gli altri”.

Questo in un post delle Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli