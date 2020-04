FareAmbiente Ladispoli fornisce l'odontotecnico gratis - Terzo Binario News

Per chi ha difficoltà di spostamento, l’età o motorie

“FareAmbiente Ladispoli e le persone speciali che arrivano e commettono atti di bontà.

Un nostro Volontario e professionista Odontotecnico, decide di donare qualcosa di prezioso per le persone che non godono di un trattamento fortunato in questa vita.

Il servizio è indirizzato alle persone che hanno difficoltà sia di carattere economico che di spostamento per l’età, o che abbiano difficoltà motorie.

Il servizio proposto è il seguente e LIMITATO a queste due situazioni disagevoli:

A) Intervento di riparazione protesi per eventuali fratture o distacco di parti che potrebbero causare lesioni o malfunzionamenti.

B) Intervento di sanificazione e disinfezione delle protesi, importante sempre, ma ancor di più in questo particolare momento in quanto una scarsa igiene nel cavo orale potrebbe determinare il formarsi di focolai infettivi.

Questi due servizi si potranno espletare direttamente dal tecnico in quanto limitate al prelievo delle protesi senza intervenire nella bocca del paziente.

Modalità: TOTALMENTE GRATUITO ‼

Un responsabile dell’associazione FareAmbiente Ladispoli, insieme al tecnico, potrà ritirare la protesi in un contenitore e la riconsegna avverrà in busta sigillata con soluzione disinfettante.

La vera essenza del Volontariato è donare e in questa terribile emergenza le persone buone non possono rimanere in silenzio. Grazie Alberto”

FareAmbiente Ladispoli