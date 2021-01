Fareambiente Cerveteri: "Controlli dei Carabinieri e apposti cartelli di avviso per il topicida" - Terzo Binario News

“Ringraziamo i Carabinieri della stazione di Campo di Mare per l’interessamento al problema, questa mattina sono stati eseguiti ulteriori sopralluoghi, fortunatamente senza ritrovamenti, ed è stata posizionata cartellonistica di attenzione.

Ci teniamo a sensibilizzare i proprietari degli animali durante le loro passeggiate a prestare attenzione cautelativa in particolar modo nell’area interessata.

“Il veleno è una minaccia per gli animali domestici e selvatici ed è un rischio per la salute pubblica, chi avvelena compie un reato grave, crudele ed inutile, il veleno uccide in maniera indiscriminata e provoca sofferenze indicibili”.

Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri