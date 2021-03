Fare Verde ha pulito la Marina di Civitavecchia - Terzo Binario News

Nonostante le condizioni metereologiche non ottimali, domenica 7 marzo 2021, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, nell’ambito della manifestazione nazionale “Il mare d’inverno”, giunta alla XXX^ edizione patrocinata dalla Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, dal Ministero dell’Ambiente, dalla città di Civitavecchia e con la collaborazione del Comando Generale della Guardia Costiera, i volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde Gruppo di Civitavecchia insieme ai cittadini intervenuti, hanno effettuato la pulizia della spiaggia della Marina di Civitavecchia e, purtroppo, riscontrando buste di carta di un noto locale contenenti bottiglie e lattine abbandonate nei pressi dell’anfiteatro di Piazza degli Eventi.

Da sottolineare, inoltre, che grazie all’iniziativa promossa dal Presidente Paolo Giardini e dalla Vice Presidente Valentina Flacchi è stato possibile inserire ed ha impreziosito l’evento, unica nell’ambito nazionale, la pulizia dei fondali della “PUNTA DEL PECORARO” e del “PIRGO”, realizzata con la partecipazione degli operatori subacquei del Centro Sportivo NADIR di Roma, del Centro Sportivo Polifunzionale ROMA A.S.D. e, con il supporto logistico dal Centro Nautico NASIM-Porto Riva di Traiano.

L’iniziativa di Fare Verde, oltre a continuare a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo della plastica che invade l’arenile italiano, ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti alla fonte, riutilizzarli e riciclarli più possibile, nell’ottica di una economia circolare e del rispetto per Madre Natura e, nel contesto della manifestazione, i volontari dell’associazione hanno colto l’occasione per fare una “hit – parade” dei rifiuti per verificare cosa il mare restituisca all’uomo e, nella circostanza, hanno raccolto 15 sacchi di plastica per rifiuti contenenti bottiglie di vetro, carta, mozziconi sigarette, cialde di caffè, lattine alluminio, tappi e bicchieri di plastica.

Per quanto riguarda le attività subacquee, gli operatori hanno precisato che il fondale antistante al “PIRGO” è pulito al contrario della “PUNTA DEL PECORARO” ove sono stati rinvenuti e consegnati in sacchi di juta pneumatici per auto, paratie in ferro per barca, un’ancora, catene, materiale in legno, cassette di polistirolo ed anche un pneumatico per autocarro.

Tutta la manifestazione è stata seguita dal quotidiano IL MESSAGGERO, dalle televisioni TRC GIORNALE e CANALE 10 di Roma, da RADIO BLUE POINT e dalla testata giornalistica on line STAMPA ITALIANA.

Gli organizzatori ringraziano della presenza l’onorevole Alessandro Battilocchio, i consiglieri comunali Mirko Mecozzi, Roberta Morbidelli e tutti gli associati dei centri sportivi e nautici ed i cittadini intervenuti.

Associazione ambientalista FARE VERDE ONLUS – Gruppo locale di Civitavecchia