Fare Verde Civitavecchia incontra il Capitano Ultimo donandogli 2500 mascherine - Terzo Binario News

“Si è conclusa l’iniziativa promossa a dicembre 2020 da Fare Verde Civitavecchia e denominata ”il Covid – 19 non ferma il Natale – Fare Verde è con Voi”, sono state donate in tutto 12.200 mascherine FFP2 distribuite sul territorio di Civitavecchia e non solo.

In particolare, domenica 4 luglio presso la sede della casa famiglia dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo in Roma, i volontari del gruppo hanno consegnato 2500 mascherine FFP2, durante la cerimonia religiosa, al Capitano Ultimo – Col. Sergio De Caprio, allora capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri e noto soprattutto per aver arrestato Totò Riina il 15 gennaio 1993 -, il quale ha ringraziato Fare Verde Civitavecchia dell’importante donazione effettuata alla comunità rimarcando, altresì, l’importanza degli aiuti, del sostentamento e della partecipazione da parte delle associazioni e dai cittadini.

Pienamente soddisfatti del risultato ottenuto il Presidente e il Vice Presidente di Fare Verde rispettivamente Paolo Giardini e Valentina Flacchi, di aver avuto la possibilità, come già accaduto recentemente, di confrontarsi in merito alle tematiche ambientali con il capitano Ultimo, attualmente Assessore all’Ambiente della Regione Calabria”.

FARE VERDE Gruppo Locale di Civitavecchia