Ignoti hanno fatto saltare la cassaforte del supermercato Gros Sacoph in via Maremmana Inferiore, zona Villanova di Guidonia. È quanto accaduto nella notte: non ci sono stati feriti.

Sul posto i carabinieri della Tenenza locale, indagano i militari dell’Arma della Compagnia di Tivoli. Il bottino è da quantificare.