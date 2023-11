Famiglia falciata da automobile, 3 feriti di cui due in codice rosso: si trovano all'Umberto I • Terzo Binario News

A Roma, in zona La Rustica, periferia est della Capitale, c’è stato un triplo investimento di pedoni che sono stati letteralmente “falciati” in un colpo solo e per cause ancora da accertare, da una macchina modello Toyota Aygo che li ha travolti, causando 3 feriti, dei quali due in codice rosso.

In particolare i fatti in questione sono avvenuti, con tanto di intervento sul posto degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino, competente per zona, in via Federico Turano, a La Rustica, all’altezza del civico 53 quando erano da poco passate le 17.30 di ieri pomeriggio, martedì 14 novembre.

Tutti e tre i feriti, in attesa di stabilire anche grazie al responso dei test alcolemici e narcotici sull’automobilista al volante della Toyota, sono stati ricoverati e portati d’urgenza rispettivamente in codice rosso all’Umberto Primo di Roma (il padre – un 46enne – che stava attraversando la strada con madre e figlioletto), così come in codice rosso è stata portata la madre del piccolo, una donna di 45 anni, con la signora che ora si trova sotto osservazione a Tor Vergata.

Loro figlio è il meno grave dei tre pedoni feriti, dato che il ragazzino, 11 anni, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini.

Dai primi risvolti investigativi degli inquirenti, che visioneranno anche le telecamere presenti sul posto e cercheranno anche altri riscontri con una perizia sul veicolo o eventuali testimoni oculari dell’investimento, l’uomo alla guida della macchina, un signore 56enne, si sarebbe subito fermato a prestare soccorso e i tre feriti avrebbero attraversato sulle strisce pedonali, con la macchina che li ha colpiti procedendo a velocità moderata per cause ancora da chiarire.

Fonte, canale 10