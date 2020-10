Falso allarme bomba a piazzale Flaminio (FOTO) - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un allarme bomba in banca, risultato falso. È quanto accaduto giovedì 15 ottobre a piazzale Flaminio. Prima la segnalazione anonima, poi il personale della Bpm che è stato precauzionalmente allontanato. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Flaminio, gli artificieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118. Il tutto alle 12,30.

Nel giro di un’ora la bonifica ha classificato l’allarme come falso. Per la cronaca, va detto che episodi del genere sono già accaduti in zona. L’ultimo in ordine di tempo, prima di quello odierno, è stato registrato lunedì 12 ottobre: anche il quel caso i rilievi hanno dato esito negativo.