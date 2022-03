Fabrizio Bracconeri a Ladispoli per presentare il libro “Ti racconto tuo padre” - Terzo Binario News

L’attore e conduttore TV da tempo è estremamente impegnato nel sociale

Fabrizio Bracconeri, attore, storico volto di Bruno Sacchi de I Ragazzi della 3^C e altrettanto celebre presenza familiare e amichevole di Forum, fa tappa a Ladispoli.

Non in veste di attore, ma di scrittore e padre. Il 28 maggio sarà infatti a Ladispoli per presentare il libro “Ti racconto tuo padre”, libro dedicato a suo figlio Emanuele e che vede la prefazione del giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani.

“Come raccontare a vostro figlio autistico chi siete, la sua famiglia, i vostri sogni e le paure, le vostre vittorie e le sconfitte? Quali sono le parole e le azioni migliori per lasciargli un insegnamento, un valore di vita davvero importante? A queste domande la risposta di Fabrizio è stata una sola: un racconto. Un racconto colloquiale, leggero, mai troppo serio, ma sempre sincero e profondo. La storia di un padre e di una madre che ti amano follemente, caro Emanuele. Nella speranza che un giorno, in qualche modo o per qualche motivo, ti possa far sorridere e comprendere”, riporta la descrizione del libro, già in vendita su tutte le piattaforme online.

Bracconeri negli ultimi anni ha affiancato la sua attività televisiva e artistica anche ad un forte e concreto impegno nel sociale, dedicandosi molto alla diffusione e alla conoscenza dell’autismo.

“Le disabilità non sono tutte uguali ma i disabili vanno tutti aiutati! Conto su di voi per continuare a parlare di tutte le famiglie che vivono queste situazioni”, aveva dichiarato alcuni giorni fa sul suo profilo Facebook.

Quanto prima, saranno resi noti orario e luogo dell’evento.