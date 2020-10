È stato ritrovato in un fosso il 70enne che intorno alle 10 di martedì 20 ottobre aveva fatto perdere le sue tracce, in località Mandela. L’anziano, dalle informazioni raccolte, era uscito da Villa Monica, in via Orazio Flacco. L’uomo è stato affidato alle cure del 118.

Per le ricerche sono state allertate anche le squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e Sapr per la ricerca dall’alto tramite drone.