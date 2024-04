Extra, come la vita • Terzo Binario News

Extra. Come i minuti e giga illimitati di connessione a Internet. Come uno sceneggiato televisivo prodotto dalla Rai, per la regia di Daniele D’Anza. Come un’agenzia specializzata nella comunicazione strategica e corporate. Bold come una guida femminista, inclusiva e antirazzista. Vergine come l’olio d’oliva, meglio se Dop. Come alcune puntate di Radio Capital. Come 10 e lotto serale ed extra. Come il risparmio sulle offerte dei supermercati. Come i Gianduiotti fondenti con cacao 75%. Come il bitter dal gusto secco e amaro. Extra come quella collezione che eleva il design più geometrico, mostrando una sorprendente estetica squadrata che si adatta perfettamente e armoniosamente all’ambiente circostante. Come in un secolo abbiamo guadagnato una vita in più. Extra life.

Un preambolo necessario a sottolineare la valenza di quest’avverbio, dal serio al faceto, e l’uso nobile che se ne può fare, se lo applichiamo alle dinamiche della nostra esistenza. Se nel 1920, alla scomparsa dell’influenza spagnola, la durata media della vita superava di poco i quarant’anni, oggi gli esseri umani possono sperare di vivere oltre gli ottanta. In un secolo, l’aspettativa di vita della specie umana è raddoppiata. Il dato segnala il progresso forse più netto di tutto il Novecento, raggiunto grazie al miglioramento dell’alimentazione e delle condizioni igieniche, così come alla diminuzione delle carestie e ai programmi di vaccinazione su larga scala. Dietro ognuna di queste conquiste si nascondono storie di innovazione e cooperazione scientifica, menti brillanti e massicci investimenti in servizi pubblici.

Come possiamo salvaguardare l’aspettativa di vita che abbiamo raggiunto, oggi che i nostri sistemi sanitari affrontano sfide senza precedenti? Quali strade percorrere e su quali tecnologie investire? Con grandi doti da narratore, Steven Johnson racconta, nel suo libro “Extra life. Come in un secolo abbiamo guadagnato una vita in più”, gli eventi e i protagonisti di una vera e propria rivoluzione per l’umanità, dalla scoperta degli antibiotici all’invenzione delle cinture di sicurezza. Ricordandoci che ancora oggi, in numerose parti del mondo, vivere a lungo rimane un sogno irrealizzabile.

Steven Johnson

Giornalista e scrittore statunitense, è autore di numerosi libri di successo che esplorano le interrelazioni tra scienza, tecnologia, media e mondo reale. La chiave della sua notorietà sta senza dubbio nella sua capacità di interpretare e prospettare le traiettorie future di fenomeni complessi attraverso un approccio multidisciplinare, capace di individuare processi e principi trasversali.

Redattore di «Wired», ha scritto, tra gli altri, per il «New York Times», il «Wall Street Journal» e «The Nation». I suoi Where Good Ideas Come From (Riverhead, 2010) e The Ghost Map (Riverhead, 2008) sono stati nella classifica dei migliori libri dell’anno rispettivamente per «The Economist» ed «Entertainment Weekly». In italiano sono stati pubblicati La moglie di Darwin (Il Margine, 2021), Un futuro perfetto (Codice, 2013), Dove nascono le grandi idee (Rizzoli, 2011) e Tutto quello che fa male ti fa bene (Mondadori, 2006).