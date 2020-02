Exempla, la rock band del Litorale canta le Foibe - Terzo Binario News

Gettati nelle fessure del Carso perché dalla parte “sbagliata”. È la fine che hanno fatto migliaia di istriani dopo la Seconda guerra mondiale, uccisi per mano delle milizie jugoslave guidate dal dittatore Tito. Infoibati la parola che definisce queste vittime post-belliche e in questi giorni si celebra proprio il ricordo delle Foibe che sono diventate un brano rock con video degli Exempla.

La band del comprensorio – a matrice cerite ma con elementi civitavecchiesi – in questi giorni ha pubblicato il brano You Can’t Go Back (Non puoi tornare indietro), un singolo in inglese molto duro sia musicalmente che nelle immagini. Racconta un spaccato del Carso del Dopoguerra e della facilità con cui si moriva, di famiglia divise, del valore della vita pressoché inesistente. A comporre la band sono Marta Melis (voce), Carlo Piernovelli (batteria), Daniele Baldani (basso originario di Canale), Marco Damu (chitarre) e i civitavecchiesi Luciano DʼOrtenzio (tastiere) e Gianni Bonavera al sax.

“Abbiamo voluto esprimere l’ardire dell’amore quando, liberandosi dalle prigioni, si innalza verso la luce: “Sento che puoi volare verso il sole e non tornare indietro”.

scrivono dalla band. <“You Can’t Go Back” è un brano su cui si dipana un racconto triste e immaginario della violenza che subirono molti innocenti militari e civili durante i regimi totalitari”. You Can’t Go Back è anche un corto, interpretato dagli attori Carlotta Graverini e Michele Ferlito. La canzone è inserita nell’album “Precious”, <un concept in realtà di energia positiva. I nostri brani esprimono la speranza di un futuro umano evoluto di attività e di energie benefiche”.