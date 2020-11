Ex Forlanini, Rocca (FdI): "Raggi eviti passerelle elettorali" - Terzo Binario News

“Diamo il benvenuto al Sindaco Raggi nella battaglia contro il degrado dell’Ospedale Forlanini. Fino ad oggi possiamo dire che il primo cittadino era tra i non pervenuti, salvo una sua dichiarazione qualche mese fa in piena emergenza Covid ma in 4 anni e mezzo di mandato non ricordiamo un suo interessamento alla vicenda, tanto meno ricordiamo dei suoi interventi quando dal 2013 al 2016 era all’opposizione in Campidoglio e il Forlanini veniva definitamente chiuso”. Così dichiara Federico Rocca responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia

“Per quanto mi riguarda non ho mai avuto dubbi e mi sono sempre battuto contro la chiusura, così come ha fatto il mio partito in tutte le sedi istituzionali. Ben venga anche il Sindaco Raggi, nella speranza che muova azioni rapide e concrete, perché rilanciare una raccolta firme online, che peraltro è indirizzata anche a lei, non mi sembra il massimo che possa fare il Sindaco della Capitale. Al contrario dovrebbe esercitare il suo ruolo per pretendere un tavolo interistituzionale per decidere come e quando riqualificare il Forlanini recuperandolo alla sua vocazione socio-sanitaria. A breve capiremo se si è trattato dell’ennesima passerella a 6 mesi dal voto oppure se ci sarà qualcosa di più concreto”.