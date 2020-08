"Evviva San Giovanni Battista": Manziana festeggia il patrono senza processione - Terzo Binario News

Niente bancarelle né concerti. Il sindaco Bruni: “Quest’anno non si respira la solita aria”

“Manziana festeggia il suo patrono, San Giovanni Battista. E’ evidente che quest’anno non si respira la solita e meravigliosa aria di festa a cui da sempre siamo stati abituati: niente processione, niente pesca alla trota, niente concerti e niente bancarelle”. Così il sindaco, Bruno Bruni, in occasione dell’evento di sabato 29 agosto.

“Questo 2020 si sta dimostrando un anno difficile e ci ha spinti tutti, Amministrazione comunale e Associazioni interessate, a rivedere con senso di responsabilità le nostre priorità – ha raccontato – mettendo al primo posto la tutela della salute e annullando qualsiasi tipo di festeggiamento che implicasse la creazione di assembramenti”.

“Sono stati mesi difficili e la situazione anche ora non è certo serena – ha aggiunto Bruni – viviamo un periodo di grande incertezza in cui essere comunità assume un valore ancora più grande. Per questo l’augurio e l’invito che faccio a tutti noi in questa giornata comunque di festa è quello di esserci vicino l’un con l’altro. Sembra un paradosso dirlo, vista la necessità di rispettare le misure anti contagio fondate sul distanziamento. Ma è proprio la fraternità ciò che serve oggi e che servirà ancora di più nei prossimi mesi.

“Ero piccolino e Manziana era davvero un piccolo centro. Si portava ancora il pane fresco fatto in casa a cuocere al forno! Ci si conosceva tutti – ha detto – e, anche se con un tenore di vita certamente inferiore a quello odierno, tutti erano disponibili ad aiutare chi era più in difficoltà.

Per goderci il domani che verrà, torniamo un po’ al passato, senza rinunciare a costruire un futuro migliore: impariamo ad ascoltare di più e ad urlare di meno. Tendiamo una mano a chi è in difficoltà, senza voltarci dall’altra parte. Impariamo a divertirci in maniera semplice. Ad amare, scoprire e rispettare il nostro territorio. Ad apprezzare ciò che abbiamo, in primis gli affetti e le amicizie più strette”.



“In questo modo forse – ha terminato – riusciremo a trarre qualcosa di buono da questo anno così sconvolgente che sembra non finire mai”.