"Everything will change” visto dai ragazzi della Melone di Ladispoli • Terzo Binario News

“Lo scorso 8 novembre ci siamo recati insieme ad altre classi del nostro istituto al Cinema Royal di Civitavecchia per vedere il film “Everything will change” accompagnati dalle nostre insegnanti, professoresse Giordano, Lascala e Licata, che ci hanno proposto la visione di questo film perché affronta un tema di grande attualità come la lotta al cambiamento climatico.

“Tutto cambierà – Un messaggio dal futuro” è un film documentario di fantascienza diretto da Marten Piersel, che è uscito nel 2021. Si tratta di una fiaba distopica sulla biodiversità, ambientata nel 2054.

In un futuro in cui flora e fauna sono state gravemente danneggiate dall’inquinamento e dal cambiamento climatico, tre giovani anticonformisti: Ben, Cherry e Fini – iniziano un viaggio alla ricerca della bellezza della natura perduta. I tre amici vogliono scoprire cosa è successo al pianeta Terra e trovano la risposta nel 2021, quando ancora era possibile fare qualcosa per proteggere il pianeta e riscrivere il futuro.

I tre giovani, che vivono in un mondo dominato dalla tecnologia, continuamente connessi, privi di un rapporto autentico con la natura, ricevono da un’anziana signora una mappa e decidono di seguirla. La mappa li condurrà in un castello sperduto che è in realtà un laboratorio scientifico dove degli scienziati studiano i resti di animali ormai estinti e le cause della loro estinzione. Durante il loro viaggio i protagonisti iniziano a documentarsi e scoprire che le cause di questa terribile estinzione di massa sono l’indifferenza e la disattenzione dell’umanità, che sapeva, ma non ha fatto nulla per proteggere il pianeta terra. La presa di coscienza di Ben, Cherry e Fini li indurrà ad agire hackerando una famosa radio per trasmettere un lungo documentario che racconti al mondo la verità. Tuttavia, durante la diretta notano che il numero degli spettatori diminuisce sempre di più e comprendono che l’uomo continua ad essere indifferente e disinteressato ai temi ambientali.

Gli eventi raccontati in questo film potrebbero essere reali, la finzione si confonde con la realtà e ci induce a riflettere sulla situazione che stiamo vivendo. Crediamo che per questo sia un film adatto a tutti. La storia è avvincente ed interessante e ci è piaciuta anche se abbiamo provato una profonda tristezza, pensando che se non saremo capaci di prenderci cura del nostro pianeta, quello che è accaduto nel film potrebbe succedere anche a noi. Invertire la rotta verso “l’inferno climatico” – come lo ha definito il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres – richiede infatti da parte di ciascuno di noi la volontà di cambiare e di essere protagonisti del cambiamento. Per questo ringraziamo i nostri insegnanti e la scuola che ci guidano nell’approfondimento dei temi ambientali e ci offrono continui stimoli di riflessione e dialogo.

Consigliamo la visione di questo film a tutti: ai giovani che vogliono costruire un mondo migliore e agli adulti che ogni giorno compiono delle scelte che hanno un impatto sull’ambiente”.

Angelelli Marco, Del Pinto Matilde e Massenti Matteo classe 2D secondaria