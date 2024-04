Evento di pregio a Palazzo Ruspoli a Cerveteri, l’allestimento di Pithos è da sogno • Terzo Binario News

Che Roberto Paolini, artista ceramografo di Cerveteri, fosse un’eccellenza straordinaria della città etrusca è oramai risaputo.

Nella sua prestigiosa boutique all’ingresso del Centro Storico di Cerveteri è sempre un piacere fermarsi e perdersi tra le sue meravigliose riproduzioni. Arte e maestria che più volte è sbarcata in Tv e perfino dall’altra parte del mondo, con numerose e prestigiose università che hanno voluto proprio Roberto per spiegare agli studenti l’arte e la cultura etrusca.

Ma non tutti sanno però, che Roberto può rendere ancor più speciali e di prestigio qualsiasi tipo di evento. Come quello che alcune settimane fa si è svolto all’interno dell’incantevole cornice di Palazzo Ruspoli a Cerveteri, per il quale il ceramista etrusco ha curato l’allestimento con numerose proprie opere.

“È stato veramente importante e notevole collaborare per questo evento e pensare ad un continuo riguardo allestimenti di qualsiasi tipo di cerimonie – ha dichiarato Roberto sui propri canali social –l’ impegno, la dedizione e la passione che ci mettiamo per questo lavoro è grande. Non ci si ferma mai e si va avanti sempre per migliorare e realizzare con il massimo impegno quello che più amiamo. Trasmettendolo a voi che ci sostenete sempre di più e di questo ne siamo davvero grati”