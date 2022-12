Eventi natalizi e solidali a Santa Marinella • Terzo Binario News

Un Natale ricco di eventi, promosso all’insegna della solidarietà con tanti appuntanti per grandi e piccini Due le location scelte dall’amministrazione comunale di Santa Marinella, ovvero il centro storico e la sala consiliare del nuovo municipio di Via Cicerone.

“Il programma natalizio – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – offrirà moltissime opportunità di divertimento e aggregazione sempre nel rispetto delle tradizioni con uno sguardo rivolto anche agli anziani e disabili affinché nessuno in queste festività possa restare solo.

Importante anche il coinvolgimento delle associazioni come sempre pronte a collaborare con questa amministrazione. Appuntamento domenica alle ore 10, 30 per l’inaugurazione del nuovo parco Alibrandi con tanta animazione per i bambini.

Il 15 dicembre gli zampognari rallegreranno le vie del centro di Santa Marinella. Appuntamento che si ripeterà il 23 dicembre. Si entrerà nel vivo delle manifestazioni sabato 17 dicembre, con un evento multietnico, che si svolgerà nella sede comunale di via Cicerone, con degustazione piatti tipici della tradizione natalizia dei diversi paesi del mondo.

“Più di un dono” la festa in programma per il 19 dicembre, alle ore 16, ospitata sempre nella sala consiliare con l’animazione del Mago Lollo. Doppio appuntamento il 22 dicembre con alle ore 16 “Natale insieme, diversi da chi”, una festa e un intrattenimento musicale, per regalare allegria ai ragazzi diversamente abili della cittadina grazie ai volontari della Misericordia. In serata, “The voice for Peace” è il titolo del concerto gospel, in programma alle ore 21,15 presso la sala parrocchiale di San Giuseppe.

Il 23 dicembre, nell’istituto Mater Gratiae dedicata ai tanti ospiti stranieri presenti in città alle ore 12 si celebrerà “Happy Orthodox Christmas Day”, con una messa ortodossa in lingua romena e ucraina. Il giorno della Vigilia sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe alle ore 16 esibizione dei Ragazzi del Lago sulla Natività. Il 30 dicembre, le vie del centro storico di Santa Marinella saranno animate per la presenza delle Street Band con i mitici Lestofunky.

Ancora un appuntamento con la musica classica, per la sera del 30 dicembre, con l’orchestra di Kharkiv che, alle ore 21,15 salirà sul palco del teatro di San Giuseppe per un concerto a ingresso gratuito. Torna per la notte di San Silvestro l’allegro Capodanno in Piazza Trieste. Il 5 gennaio Concerto di Sinphonica Senior presso la sala teatrale di San Giuseppe. Infine il 6 gennaio per la gioia dei bambini arriva la Befana in piazza Trieste. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi agli eventi anche del “Natale in centro” promossi dalla delegata Maura Chegia e dall’ assessore Emanuele Minghella alle manifestazione solidali promosse dall’ assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio. Ieri sera infine con il delegato alle politiche culturali della Regione Lorenzo Sciarretta abbiamo inaugurato il fantastico Villaggio di Natale al castello di Santa Severa, anche questo un evento a ingresso gratuito. Non mi resta che rivolgere un primo augurio a tutti i cittadini con la speranza che questo possa essere un Natale di rinascita e di pace per le nostre famiglie e per il mondo intero”.

IL sindaco

Avv Pietro Tidei