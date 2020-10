Evade dai domiciliari: 41enne trovato in albergo a Nettuno - Terzo Binario News

È evaso dai domiciliari – che stava scontando nella Capitale – ed è stato trovato in un albergo a Nettuno. Un 41enne è stato beccato dagli agenti del commissariato di Anzio. Il tutto è accaduto alle 21,30 di martedì 6 ottobre.

L’uomo, accompagnato a Rebibbia, è stato rintracciato grazie al Portale Alloggiati: In base all’art. 109 del T.U.L.P.S., gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’ arrivo delle persone alloggiate.

“Nel 2006 è stata avviata la gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate che consente ai gestori delle strutture ricettive la comunicazione, di tali dati, utilizzando un collegamento ad internet in modo del tutto gratuito”.



Vantaggi



L’invio telematico delle schedine alloggiati realizza i seguenti oggettivi vantaggi:

· L’invio dei dati avviene direttamente dalla propria struttura, evitando l’onere della

consegna diretta alla Questura.

· Il controllo dei dati da parte del personale della Polizia di Stato diventa più veloce ed

efficace nell’accertamento e/o repressione dei reati, al fine della tutela dell’ordine e della

sicurezza pubblica.



Distribuzione del Servizio



Il “Servizio Alloggiati” è disponibile sul tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di

estendere la procedura di trasmissione telematica delle schedine in modo completo e capillare.



Modalità di accesso al Servizio



Per la richiesta delle credenziali di accesso al servizio i gestori delle strutture ricettive

devono far riferimento alla Questura territorialmente competente. Per maggiori informazioni

consultare la sezione Contatti. Si precisa, tuttavia, che l’invio telematico è obbligatorio. Nulla

cambia in tema di sanzioni per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati.