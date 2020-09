Evade dai domiciliari: 38enne 'pizzicato' in auto a Torre Angela - Terzo Binario News

La vettura è risultata priva della copertura assicurativa

Durante il normale servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Michele Peloso, mentre transitavano in via di Torrenova, hanno notato un veicolo con due soggetti a bordo e hanno deciso di procedere ad un controllo.

Alla guida del veicolo c’era B. L., un romano 38enne e, accanto a lui, la compagna ed entrambi si sono da subito mostrati nervosi e sofferenti al controllo.

A seguito di accertamenti si è riscontrato che la vettura era sprovvista di copertura assicurativa e che per l’uomo, con vari precedenti di Polizia, al momento vi era in atto la misura cautelare degli arresti domiciliari per atti persecutori e minacce.

B.L. portato in Commissariato, innervosito dalla situazione, ha chiesto di voler andare in ospedale per un controllo medico ed è stato trasportato presso il policlinico Tor Vergata. Successivamente è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Roma.