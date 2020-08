Evade dai domiciliari: 33enne sorpreso mentre tornava a casa - Terzo Binario News

In via Beppe Fenoglio i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 33enne romano, per evasione.

L’uomo, già agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, è uscito dal proprio domicilio facendo scattare l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

I militari ricevuta la segnalazione dalla centrale operativa, hanno attivato immediatamente le ricerche in zona, sorprendendo il 33enne poco dopo, mentre rincasava. I miliari hanno accertato che l’evaso non era in possesso di alcun permesso e quindi lo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, cosi come disposto dall’Autorità giudiziaria.