Eva e Rex, rimasti senza il papà umano cercano un'altra famiglia che li ami • Terzo Binario News

Queste foto spaccano l’anima. Eva e Rex sono due giovani pastori cresciuti insieme, vivono in simbiosi ed erano felici con il loro papà che è venuto a mancare.

I figli del proprietario vivono in città diverse, in piccoli appartamenti e non possono prenderli, stavano pagando qualcuno perché si prendesse cura di loro, ma si sono accorti che mangiano due tre volte a settimana e sgambano poco.

Mi hanno chiesto aiuto per cercare ad entrambi, possibilmente in adozione di coppia, una casa. Eva ha 8 anni Rex 5, sono buonissimi, sono molto provati dall’assenza del loro amato papà, aiutiamoli.

Info e adozioni Francesca 3459963109

P.S. Si trovano a Tivoli, Roma