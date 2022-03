Eutanasia, ordine del giorno in Consiglio da cinque consiglieri di opposizione di Anguillara - Terzo Binario News

I firmatari sono Enrico Stronati, Matteo Flenghi, Leda Catarci, Francesco Falconi e Michele Cardone

Presentato ad Anguillara da cinque consiglieri di opposizione un ordine del giorno che riguarda l’eutanasia. Le firme sono quelle di Enrico Stronati, Matteo Flenghi, Leda Catarci, Francesco Falconi, Michele Cardone.

“Considerato che:

• la legge italiana consente il rifiuto delle cure e dunque una forma di eutanasia passiva, in particolare al fine di evitare l’accanimento terapeutico;

• ciò è possibile previa compilazione di biotestamento nel quale si attesti la volontà del paziente in caso di coma irreversibile;

• la Corte Costituzionale, vedi sentenza 242/2019 (caso Cappato-Dj Fabo), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale su “aiuto al suicidio” nella parte in cui

“non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”;

• sono ormai 40 anni che si fanno proposte per normare la morte volontaria medicalmente assistita e, quindi, non è più rinviabile una decisione da parte del Parlamento, organo elettivo che ha la competenza a legiferare sul tema come – peraltro – sollecitato dalla stessa Corte Costituzionale;

Atteso che:

• le malattie terminali generano dolore e sofferenza per i pazienti stessi ma anche per chi sta loro accanto con tutte le particolari situazioni di sofferenza da esso implicate;

• è una tematica sempre più urgente nella società del futuro in particolare perché le cure mediche tendono ad essere sempre più efficaci e capaci di garantire un’aspettativa di vita sempre più lunga;

• stando ai dati dell’EURISPES del 2019 oltre il 70% degli italiani è favorevole al ricorso alla pratica dell’eutanasia in caso di coma irreversibile o dolori insostenibili dovuti a malattia terminale;

Premesso che:

• sono più di 1.240.000 i cittadini italiani che hanno firmato a favore del quesito referendario richiedente la soppressione parziale dell’art. 579 C.P.;

• suddetto referendum non è stato ammesso al voto dalla Corte in quanto “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”;

• l’eutanasia è stata legalizzata in varie forme da diversi paesi europei tra cui Belgio, Olanda, Spagna, Germania, Svizzera, mentre altri, come Francia e Inghilterra, stanno procedendo a vario titolo alla sua depenalizzazione;

Tenuto conto che:

• l’Istituto Mario Negri riporta che l’eutanasia clandestina è un fenomeno ampiamente diffuso in

Italia;

• ogni anno secondo – secondo I’ISTAT –700 malati scelgono la via del suicidio per sfuggire alle sofferenze della loro situazione terminale:

• tra il 1998 e il 2020 più di 159 cittadini italiani malati terminali sono espatriati in svizzera per ricorrere al suicidio assistito;

• è stata presentata nel settembre 2013 la Proposta di legge n. 2 di iniziativa popolare alla Camera avente ad oggetto “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”;

Valutato che:

• la decisione della Consulta in merito alla inammissibilità del quesito referendario non deve essere in alcun modo utilizzata per negare la necessità di varare quanto prima una legge sul fine vita;

• senza trascurare il possibile ruolo e sviluppo delle cure palliative, la necessità e l’urgenza di approvare una legge sul fine vita sono coerenti;

Tutto ciò premesso, parte integrante del presente Ordine del giorno, il Consiglio comunale impegna la Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco:

1. ad attivarsi con ogni mezzo previsto presso il Parlamento — che ha già in discussione la proposta di legge in materia di cui in premessa – nonché presso ogni altra competente sede, per sostenere la necessità di provvedere quanto prima alla approvazione di una legge sul fine vita;

2. a rivolgere un appello a tutti i Capigruppo presso la Camera dei deputati affinché assumano l’impegno a procedere nella trattazione del Progetto di legge n. 2;

3. a partecipare proattivamente alla chiara definizione dei requisiti e delle modalità con cui normare la morte volontaria medicalmente assistita, tenendo conto dei principi emersi dalle più recenti pronunce della stessa Corte Costituzionale;

4. a trasmettere il presente Ordine del giorno ai presidenti di Camera e Senato, ai presidenti delle

Commissioni Affari Sociali e Sanità della Camera, alla Commissione Sanità del Senato e alle

Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato;

5. a trasmettere il presente Ordine del giorno alla stampa locale al fine di informare la cittadinanza che numerosa ha risposto alla raccolta delle firme sulla Eutanasia legale di cui nelle premesse.

I Consiglieri comunali:

• Enrico Stronati

• Matteo Flenghi

• Leda Catarci

• Francesco Falconi

• Michele Cardone