EURO 2020, inizia l’Uefa Festival a Roma - Terzo Binario News

Un mese di sport, spettacoli, musica, tornei aperti ai cittadini, attività culturali e ludiche per i bambini, momenti di incontro e occasioni di socialità in piena sicurezza: Roma torna verso la normalità e a vivere i grandi eventi. Parte l’UEFA Festival che accompagnerà tutti i giorni, da mattina a tarda sera, le partite degli Europei di calcio sulla base di meticolosi protocolli sanitari che hanno stabilito modalità di accesso e limiti alla capienza.

Tutte le attività dell’UEFA Festival verranno inaugurate e presentate domani, con un simbolico taglio del nastro in Piazza del Popolo, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Commissario Straordinario UEFA EURO 2020 di Roma Daniele Frongia, del Presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) Gabriele Gravina e del CEO di UEFA Events SA Martin Kallen. La giornata inaugurale dell’11 giugno si snoderà all’insegna di musica, performance artistiche, sbandieratori e incursioni di freestyler. Gli spettatori saranno allietati dalle note di Jacopo Mastrangelo e The Kolors, mentre la Host City Local Ambassador Cristiana Capotondi racconterà le numerose iniziative previste nel corso del mese di eventi. Gli sponsor e i Local Media Supporter, Corriere dello Sport – Stadio e Dimensione Suono Roma, interagiranno con i cittadini in piazza e li accompagneranno verso la cerimonia d’apertura con un collegamento dallo Stadio Olimpico.

Fulcro dell’UEFA Festival sarà il Football Village in Piazza del Popolo che sarà composto da due macroaree. In una sono stati allestiti un palco dedicato a spettacolo, intrattenimento, musica e iniziative culturali, due maxischermi in cui verranno proiettate tutte le partite di UEFA EURO 2020. Nell’altra macroarea, organizzata come uno spazio fieristico, sono presenti stand gestiti dai diversi sponsor di UEFA EURO 2020, con attività di intrattenimento e prodotti gastronomici, campi di calcetto 3 contro 3 e teqball aperti alla cittadinanza, uno spazio ludico per i bambini.

Il Football Village sarà incorniciato da 4 Hotspot collocati da Roma Capitale nei pressi di via del Corso: Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi. Dal Media Center sulla Terrazza del Pincio giornalisti e media internazionali potranno raccontare sensazioni e umori di una città che grazie anche a UEFA EURO 2020 sta riconquistando la normalità. Fuori il Media Center, una Food Area proporrà i principali prodotti della tradizione culinaria e gastronomica romana, e il Dome, una cupola dal diametro di 10 metri, ospiterà una mostra organizzata dalla FIGC con cimeli e foto storiche della Nazionale italiana.

Tutti gli eventi e le attività si svolgeranno in piena sicurezza sanitaria grazie al protocollo validato dagli enti competenti e Roma Capitale. Il documento stabilisce le procedure di accesso alle varie aree e strutture dell’UEFA Festival per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione.

Nel complesso l’UEFA Festival in Piazza del Popolo potrà ospitare fino a 2.000 persone. L’affollamento massimo sarà monitorato tramite un servizio di conta persone gestito dal personale della security con il supporto dei Mobilty Makers, i circa 300 volontari reclutati da Roma Capitale. Per accedere all’area fieristica, dotata di una capienza di 1.000 posti, bisognerà effettuare la misurazione della temperatura corporea e compilare un’apposita autocertificazione all’ingresso. Nell’altra metà della Piazza, dedicata agli spettacoli, all’intrattenimento e alla trasmissione di tutte le partite di UEFA EURO 2020, la capienza sarà pari a 1.000 posti e per accedervi bisognerà prenotarsi giornalmente tramite euro2020roma.com. L’accesso, gratuito, sarà dunque consentito a chi si prenoterà sul sito dalla mezzanotte del giorno dell’evento. In questa area sono previsti tre intervalli di prenotazione dalle ore 10:00 alle ore 13:50, dalle ore 14:00 alle ore 19:50, dalle ore 20:00 al termine delle partite e comunque mai oltre le ore 23:45. Tra un turno e l’altro, le aree saranno completamente svuotate e si procederà anche alla pulizia delle parti comuni e dei servizi igienici.

Un terzo maxischermo, installato ai Fori Imperiali, consentirà di vedere tutte le gare che andranno in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile assistere alle gare in presenza prenotando il proprio posto tramite euro2020roma.com dalla mezzanotte del giorno dell’evento. La capienza totale sarà di 1000 persone ed anche qui sarà necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso e compilare l’autocertificazione. Tutte le informazioni sulle modalità di accesso alle diverse aree e strutture che compongono la Fan Zone di Roma (Football Village, Hotspot nei pressi di Via del Corso, Media Center sulla Terrazza del Pincio, maxischermo in via dei Fori Imperiali) saranno consultabili sul sito euro2020roma.com e sull’app UEFA EURO 2020.