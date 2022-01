"Etruskey, risultato storico per Ladispoli e per tutto il comprensorio” - Terzo Binario News

Le parole sono dell’assessore alla cultura Marco Milani che ha sottoscritto l’intesa a nome dell’amministrazione comunale di Ladispoli

“Questa mattina, al castello di Santa Severa, i sindaci di dodici città dell’Etruria meridionale hanno firmato l’accordo, davanti al notaio, per la costituzione dell’Associazione DMO Etruskey, un risultato storico per Ladispoli e per tutto il comprensorio”.

“Il sindaco Alessandro Grando – prosegue Milani – al momento della firma ha espresso la sua soddisfazione per questo risultato, inseguito ma mai raggiunto per decenni, diventato realtà oltre che un altro successo di questa amministrazione. Dodici città, trentuno privati, daranno vita a un circuito turistico dell’Etruria meridionale, in grado di attirare negli anni milioni di turisti, non solo stranieri ma anche italiani.

Saremo individuabili con un marchio, un’identità ben precisa, un’organizzazione in grado di fornire assistenza ai turisti, che potranno godersi il Tour della bassa Etruria, visitando i tanti siti delle nostre città, i nostri ristoranti, i nostri alberghi, le nostre spiagge”.

Ladispoli assieme a Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, S.Marinella, Cerveteri, Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Monte Romano e Tolfa, formerà un circuito in grado di offrire un’alternativa più che valida ai croceristi che arrivano a Civitavecchia ed a quei turisti che fino ad oggi non hanno avuto alternative a Roma, arrivando col treno o con l’aereo. Ma tanti saranno quei turisti che la DMO si andrà a prendere nelle fiere e ovunque, con un brand riconoscibile e accattivante ma con tanta sostanza dietro.

“Sappiamo da fonti certe – continua Milani – che altre città e tanti privati hanno fatto richiesta d’ingresso, istanze che saranno valutate più avanti. Mesi di lavoro, tanti progetti da proporre al mercato, tavoli di lavoro permanenti su diversi cluster (Turismo culturale e identitario, salute, enogastronomia, turismo rurale, outdoor), insomma un Think Tank agguerrito. ETRUSKEY fa fare un salto da gigante al turismo locale e si pone in Pole Position tra le offerte del mercato, dove cominceremo ad esserci nelle fiere internazionali con stand, materiale pubblicitario, contratti con agenti stranieri, insomma una nuova dimensione per le attività del settore di Ladispoli. La nostra città, cresciuta culturalmente e turisticamente in questi ultimi quattro anni, in grado di organizzare eventi internazionali e di grande richiamo (l’ultima prova è stata fornita con il Festival Celtico, già assurto a festival di livello europeo e pronto per una seconda edizione stellare), ha centrato dunque un obiettivo, che sembrava impossibile. Dodici città, diverse per cultura, storia, sviluppo, vocazione e molto altro, hanno compiuto un capolavoro e d’ora in poi ci sarà da correre e da stare al passo coi tempi, soprattutto per gli operatori del settore Turismo, perché sarà fondamentale la formazione di tanto personale in grado di offrire accoglienza, competenza e gentilezza”.