Etruschi e l'olio, domani visita guidata alla Necropoli di Peschiera a Tuscania • Terzo Binario News

Gli Etruschi e l’olio. Una visita guidata dal sapore unico, compresa una ricca degustazione, è quella in programmadomani domenica 18 dicembre alle 10. Alla scoperta della necropoli di Peschiera, per entrare nei segreti, svelare curiosità di un popolo ricco di storia, raccontare le loro attività quotidiane.

Al termine, visita all’oliveto e poi, degustazione a base di olio e vino, presso lo storico e rinomato Agriturismo Sensi, che vanta una produzione di olio e altri alimenti che hanno ricevuto tra i più alti riconoscimenti in termini di qualità.

La coltivazione dell’olivo, mediterranea per eccellenza, si diffuse molto presto nell’Etruria antica, con uno sviluppo particolare in Etruria meridionale, dovuto alla fertilità del terreno vulcanico.

L’olio di oliva veniva utilizzato non solo a scopo alimentare, ma anche come unguento estetico e medicamentoso per il corpo, e come combustibile per le lucerne.

L’oro verde, per la sua fondamentale importanza era considerato sacro e contenitori con noccioli di olive sono stati ritrovati più volte in contesti tombali, così come sono tanti i ritrovamenti di anfore etrusche contenenti resti di olio e olive. Sicuramente anche Tuscania etrusca non era da meno nella produzione di olio, visto che perdura tuttora con ottimi risultati.

L’appuntamento per la visita è presso l’Ufficio Turistico in piazzale Trieste a Tuscania, domenica 18 dicembre alle 10- Il costo è di 10 euro a persona, compresa la degustazione.

Costo € 10,00 a persona (visita + degustazione) Info e prenotazioni: 3288872377 o visittuscaniavt@gmail.com

Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno prima. Si raccomanda abbigliamento adeguato a un’escursione in campagna.