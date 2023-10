“Etruria nel Terzo Millennio”, il documentario Rai su Cerveteri stasera al Cinema Moderno • Terzo Binario News

Il prodotto che vede all’esordio da regista di Alessio Pascucci torna in sala dopo il tutto esaurito di settimana scorsa. Ottimo anche il riscontro televisivo

Dopo il tutto esaurito dell’anteprima nazionale di settimana scorsa e dopo il passaggio in prima visione assoluta su Rai Tre, messa in onda che ha fatto registrare anche ottimi risultati in termini di share per la fascia oraria in cui è stato collocato, “Etruria nel Terzo Millennio”, il documentario prodotto dalla Vici World Lux srl per la Rai, con la regia di Alessio Pascucci e la conduzione di Arianna Ciampoli, torna al Cinema Moderno di Cerveteri con un nuovo straordinario appuntamento.

Porte aperte dunque questa sera, giovedì 19 ottobre alle ore 21:30 per rivedere sul grande schermo le meraviglie di Cerveteri e del territorio a Nord di Roma, un viaggio che partendo dal meraviglioso Palazzo Ruspoli, prosegue poi per Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa e Allumiere e le zone del Lago, come Bracciano, Manziana, Anguillara e Canale Monterano.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

