“Etruria Meridionale – Le opportunità di sviluppo per Ladispoli” mercoledì all'aula Ceraolo • Terzo Binario News

“Etruria Meridionale – Le opportunità di sviluppo per Ladispoli”. Dell’argomento, inteso come presentazione della nuova legge regionale, se ne parlerà mercoledì prossimo, 30 settembre 2022, ore 18, presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo” della città balneare, di Piazza Giovanni Falcone n.1.

Aperto dai saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale, a dare avvio alle danze degli interventi sarà il Consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, ed estensore della legge sulla valorizzazione dell’Etruria Meridionale approvata lo scorso settembre dal consiglio regionale.

Partecipano: Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta, in rappresentanza del Gruppo Consiliare PD/La Forza della Comunità di Ladispoli; Federico Ascani, promotore dell’Alleanza turistica per l’Etruria Meridionale; Luca Fanelli, per il CNA Viterbo/Civitavecchia; Massimiliano Mattiuzzo, Presidente Biodistretto Etrusco-Romano; Marina Fanelli, Presidente dell’Associazione Strada del vino e delle Terre Etrusco-Romane.

Modera il giornalista Marco Di Marzio.

Segue dibattito e confronto con associazioni, operatori economici, socio culturali e con la cittadinanza.

Per info: eminnucci@regione.lazio.it; per approfondire gli aspetti della legge regionale clicca qui:

www.emilianominnucci.it/etruria-meridionale