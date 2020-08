Etruria Eco Festival, alla Legnara di Cerveteri domani si parte - Terzo Binario News

Una serata di musica dedicata al territorio con le band emergenti del territorio. La 14esima edizione di Etruria Eco Festival, denominata COVID FREE edition in concomitanza del particolare contesto storico in corso in programma a Cerveteri all’interno del Parco della Legnara si apre con un grande classico della rassegna, ovvero la serata Etruria Indipendente.

L’appuntamento è per lunedì 24 agosto a partire dalle ore 21:30, con ingresso gratuito.

“Etruria Eco Festival anche quest’anno regalerà un grande spettacolo – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – sarà un’edizione del Festival dove oltre alla musica e al divertimento, la parola d’ordine assoluta sarà la sicurezza delle persone. Per adeguarci a tutte le vigenti normative anti-covid infatti, abbiamo allestito il Parco della Legnara in modo tale che tutte le regole venissero scrupolosamente rispettate, distanziando e fissando le sedute al terreno in modo tale che sia sempre garantita la distanza di sicurezza, prevedendo la presenza di personale addetto alla sicurezza nel Parco e imponendo l’obbligo di indossare la mascherina. Tutti gli spettacoli di Etruria Eco Festival saranno ad ingresso gratuito”.

Ad esibirsi le band “Testaintasca”, gli “Anticorpi” e i “MUSTROW”.

Etruria Eco Festival prosegue martedì 25 agosto con Micol Arpa Rock, unica arpista rock sulla scena internazionale e mercoledì 26 agosto con il concerto di Daniele Silvestri, in tour con il suo “La cosa giusta Tour”.

Per le serate di Etruria Indipendente e di Micol Arpa ingresso consentito fino ad esaurimento posti. In totale, per ogni sera ci sono 440posti disponibili.

La data di Daniele Silvestri è sold-out. Si invitano tutti i possessori di prenotazione a recarsi nella sola giornata di martedì 25 agosto presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro per il ritiro del biglietto, muniti di documento di identità valido ed eventuale delega per il ritiro per conto di altre persone. Il Punto di Informazione rimarrà aperto dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 17:30 alle 20:30. Per informazioni chiamare il numero 0699552637 – 3534107535