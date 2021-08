Festa dell'Uva a Cerveteri, ecco cosa c'è in centro - Terzo Binario News

Dopo lo straordinario successo di Etruria Eco Festival sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, dopo la sospensione forzata dello scorso anno causa pandemia, Cerveteri torna a festeggiare il prodotto che la rende famosa nel mondo: il vino.

Da venerdì 27 a domenica 29 agosto, nel Centro Storico di Cerveteri, tra Piazza Santa Maria, Piazza Aldo Moro e il Parco della Legnara, tre giorni di stand promozionali del vino, con degustazioni delle cantine del territorio etrusco e laziale, stand di artigianato e spettacoli di cabaret e musica dal vivo.

Cartellone ricco di nomi e volti noti della TV e dello spettacolo per questa nuova edizione della Festa dell’Uva e del Vino: venerdì 27 salirà sul palco l’energia della Tammuriata Rock con la Capuano Band, sabato 28 un trio d’eccezione tutto partenopeo con uno spettacolo esilarante, con Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni, mentre domenica 28 spazio al comico, attore e conduttore Max Giusti, con lo spettacolo “Va tutto bene”. Gli spettacoli avranno inizio tutti alle ore 21:30 e saranno a ingresso gratuito.

“Concludiamo la nostra ricca stagione di eventi estivi con la tradizione, con la Festa dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, con i prodotti tipici del nostro territorio e ovviamente con lo spettacolo – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – tre serate ad ingresso gratuito, per un target familiare, con personaggi del piccolo e del grande schermo che con la loro simpatia ci tengono compagnia da tanti anni. Ovviamente, pur mantenendo il proprio nome, al fine di consentire lo svolgimento in totale sicurezza e rispetto delle normative anti-covid attualmente vigenti, sarà una Festa in un formato ridotto rispetto a come siamo abituati a viverla, ma comunque rimarrà un momento di convivialità e aggregazione cittadina. Dopo i grandi concerti di Etruria Eco Festival e le emozioni vissute sul Lungomare con le serate con tantissimi artisti straordinari, torniamo nel nostro Centro Storico, con tre giorni di eventi e di promozione del territorio e del vino delle nostre cantine”.

Sempre dal 27 al 29 agosto in Piazza Santa Maria l’Assessorato alle Politiche Agricole, insieme all’Associazione Culturale Momenti Divini e 3.0, allestirà la Piazza del Vino e dei Sapori, con banchi degustazione, vino e prodotti tipici locali mentre in Piazza Aldo Moro, l’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive presenterà una lunga selezione di stand di artigianato e prodotti del territorio caerite.

L’accesso a tutte le iniziative in programma sarà contingentato e nel pieno rispetto della normativa vigente. Obbligatorio essere in possesso del Green Pass, ovvero prima dose di vaccino effettuata da almeno 15 giorni, tampone negativo al COVID-19 risalente alle 48ore precedenti l’inizio della manifestazione oppure certificato medico attestante la guarigione al virus.