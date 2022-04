Per un viaggio in Canada serve l'eTA: a chi rivolgersi - Terzo Binario News

Bellissimo tornare a viaggiare dopo due anni di pandemia, che hanno limitato gli spostamenti. Limitato se non proprio interrotto ogni tipo di viaggio, da quello fra comuni confinanti ai trasferimenti intercontinentali. Adesso invece si ricomincia a scegliere destinazioni, valutare viaggi, immaginare destinazioni, ma… bisogna fare attenzione. Attenzione a cosa? Quando si decide una meta – sia essa esotica, escursionistica o una città lontana da visitare – servono, o possono servire, una serie di documenti. Oltre a quelli sanitari, diventati indispensabili, ci sono quelli canonici ovvero la burocrazia. Visti, permessi, passaporti: tutti adempimenti necessari per evitare di arrivare in aeroporto e vedere il proprio viaggio sfumare magari per un cavillo burocratico. Da qui nasce la necessità di rivolgersi a chi riesce a districarsi meglio fra le scartoffie, ovvero un’agenzia di visti per richiedere l’eTA come richiesto in nazioni come ad esempio il Canada.

Il Canada: natura incontaminata e paesaggi mozzafiato

Con il mappamondo davanti, si può pensare: meglio una capitale europea o una spiaggia tropicale? Una parete rocciosa, magari un monte da scalare o un parco sconfinato e abitato da animali sconosciuti o quasi? Beh, chi ama tuffarsi nel verde, chi vuole godersi la natura incontaminata può scegliere una destinazione appunto come il Canada, che di opportunità ne offre diverse.

In estrema sintesi, il Canada offre posti come le Montagne Rocciose, località sciistiche per chi ama gli sport invernali, oltre alle metropoli divise fra il mondo anglosassone e quello francese come Vancouver, Victoria e Calgary che dominano la gran parte degli itinerari di viaggio. Senza dimenticare altri luoghi celeberrimi come Toronto, Ottawa, Montreal e Québec City. Poco battuta e conosciuta la zona nord per qualcosa di veramente unico: la parte settentrionale del Canada offre la possibilità di ammirare animali incredibili come gli orsi polari, totalmente immersi nel loro habitat naturale. Addirittura gli appassionati del mondo del paranormale possono soddisfare il loro interesse perché nel paese americano c’è la prima piattaforma di atterraggio per ufo, nella cittadina di Saint Paul in Alberta. Per non parlare delle cascate del Niagara, che valgono la visita da sole.

Anche l’individuazione del periodo adatto ad andare in Canada è molto importante: in prevalenza si sceglie la fine della primavera, tra aprile e giugno, e l’inizio dell’autunno, tra settembre e ottobre. Invece, nel caso di scelta di un soggiorno in città, Québec City si apprezza da giugno ad agosto oppure tra gennaio e febbraio; Ottawa e Montreal sono splendide d’inverno specie per chi ama le lame sul ghiaccio visto che la capitale ospita la pista di ghiaccio più lunga al mondo.

C’è l’eTA e a cosa serve

E qualora si scegliesse un viaggio oltreoceano – nel caso in questione in Canada – è bene rivolgersi un’agenzia specializzata che si occupi di visti e di eTA.

In questo modo si evita di doversi barcamenare fra marche da bollo, consolati e timbri. Una serie di richieste che la maggior parte delle persone detestano, considerandole inutili perdite di tempo.

Come specificato da Visti.it, le procedure per richiedere i visti sono spesso macchinose, i consolati difficilmente reperibili e i moduli di richiesta inutilmente complicati.

Ecco perché l’agenzia serve a semplificare tutte queste procedure per la clientela italiana, visto che la piattaforma offre tutti i vademecum nella nostra lingua “e presenta in modo chiaro tutte le informazioni e le spiegazioni sulle regole in materia di visti e sulle procedure per ottenerli”. L’eTA appunto, ovvero “Electronic Travel Authorization”, che sta per ‘autorizzazione elettronica di viaggio’, necessaria semplicemente per poter prendere un aereo.

Anzi, non bisogna fare nient’altro che posizionarsi davanti al pc e mandare quanto necessario. Offriamo moduli di richiesta semplici per ogni tipo di visto, con un rilevamento automatico degli errori e una spiegazione chiara per ogni campo di inserimento.

Altro aspetto importante: nel caso in cui un aeroporto canadese fosse semplicemente una tappa di uno scalo tecnico, i documenti servono lo stesso come l’eTA, come spiegato chiaramente qui https://etapercanada.it/richiesta

Ma cosa succederebbe se per esempio sorgesse un problema durante il soggiorno? Visti.it fa da punto di riferimento anche dopo il semplice espletamento degli adempimenti per l’ingresso nel paese americano. Infatti la piattaforma è dotata di un “servizio offerto ai viaggiatori che dovessero riscontrare difficoltà, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per telefono o per e-mail.

Una volta ricevuta la documentazione per l’eTA verifichiamo personalmente che sia conforme e completa, per poi inoltrarla al consolato o al Dipartimento per l’Immigrazione competente.

Grazie a questo le procedure per l’ottenimento dei visti e l’eTA per il Canada scorrono velocemente e senza intoppi e i nostri clienti ci valutano con un punteggio medio di 9,3” fanno sapere da Visti.it .