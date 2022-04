Esulta la Usb Pubblico impiego Civitavecchia per le elezioni al Pincio - Terzo Binario News

“Risultato straordinario dell’USB alle elezioni RSU del Comune di Civitavecchia.

La lista presentata dal nostro sindacato è risultata infatti prima sia per numero di voti ricevuti che per seggi assegnati, 5 su 12, confermandosi ancora una volta come realtà viva, vivace e soprattutto rappresentativa delle istanze di decine di lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego.

Una vittoria incredibile, entusiasmante e che sicuramente premia l’impegno profuso in questi anni all’interno di un contesto lavorativo complesso, oggetto di profonde trasformazioni.

Un risultato lusinghiero che, per quanto ci riguarda, consideriamo anche come passaggio fondamentale per quel radicamento dell’USB, non solo nel mondo della pubblica amministrazione, ma anche all’interno dell’intero tessuto sociale e lavorativo della nostra città.

Nella consapevolezza che sapranno rappresentare al meglio gli interessi di tutti i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Civitavecchia, facciamo quindi i migliori auguri di buon lavoro alle RSU elette. L’impegno e la passione della nostra organizzazione sarà come sempre al vostro fianco.

Con l’occasione, ricordiamo inoltre a tutta la cittadinanza che presso la nostra sede di via Traiana 56 è disponibile il servizio CAAF (730, UNICO, ISEE, RED, successioni, IMU) e che i nostri spazi sono quotidianamente a disposizione di tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che ne avessero bisogno”.

USB Pubblico impiego

Civitavecchia