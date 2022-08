"Estate Sicura a Ladispoli" mica tanto per i disabili: "Sedie job come carriole e passerelle pericolose" • Terzo Binario News

Scrivono Paola Camilletti e Stefano Salvioni: “Un test dimostra come sia problematico andare al mare”

“Già da fine maggio, a Ladispoli, si parlava di “Estate sicura 2022”, introducendo una serie di accortezze e di servizi per permettere a tutti, in sicurezza, di poter usufruire delle spiagge libere.

Anche ai disabili sarebbe stato finalmente consentito di accedervi e di potersi fare il bagno grazie all’aiuto del personale e all’ausilio delle sedie job.

Però ci sono diversi “ma”.

Usando come cavia mio marito in carrozzina abbiamo fatto un test casalingo per valutare le nuove passerelle blu, credo in materiale plastico, o di resina, che sono state installate come prolungamento dei marmittoni già presenti da alcuni anni.

In particolare abbiamo provato i due varchi sulla spiaggia libera di Marina di Palo.

La discesa è pericolosa, troppo ripida, i lastroni troppo distanti, le rotelle davanti si infilano nelle fessure, rischiando di fare impennare la carrozzina.

La piazzola di sosta ha addirittura un gradino rispetto alla passerella.

La risalita in autonomia impossibile, senza aiuto il disabile rimane a valle, e chi spinge deve essere pure robusto.

Risultato del test fai da te: ringraziando Dio, abbiamo riguadagnato la sede stradale non senza fatica e sfidando il pericolo.

Passerella bocciata, per conto mio e di mio marito.

La pendenza legale non può essere superiore all’8%, ad esempio.

Non ci sono né bagni, né docce che possono essere usati anche dai disabili in carrozzina.

Non ci sono stalli per le auto dedicati ai portatori di handicap a sufficienza.

Quindi come facciamo a dire che queste spiagge possano essere fruibili in maniera universale?

Ad onore di verità sono stata invitata a colloquio, diverso tempo fa, dall’assessore al turismo, Marco Porro, ma con estremo rammarico dovetti declinare l’appuntamento.

Precedentemente però, il 30 di giugno, avevo già protocollato delle osservazioni personali, alle quali non è mai stata data risposta.

Ora vediamo che le sedie job sono state derubricate a modeste carriole.

C’è qualcosa che non va.

L’estate volge al termine e i disabili che non possono permettersi lo stabilimento andranno al mare l’anno prossimo. Speriamo”.

Paola Camilletti

Stefano Salvioni

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it