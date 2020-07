Estate Insieme a Tolfa, si entra nel clou degli eventi - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

L’Estate Insieme, ovvero il cartellone pensato dall’amministrazione comunale di Tolfa, è entrato nel vivo. Si è cominciato, lo scorso week end, con “Arte e gusto su via Roma” e lo spettacolo di fuoco di Aurora Morra alla Rocca.

Il 12 c’è stata poi la consegna del premio alla Via più bella: la targa del Centro anziani è andata a via delle Maestre Pie. Il prossimo appuntamento sarà con la prima proiezione del Cinema al Chiostro. Il Convento che ospita il Polo Culturale, infatti, incornicerà una rassegna di film cui assistere in tutta sicurezza, all’aperto e mantenendo le distanze previste dall’emergenza Covid. Inaugura “Hammamet” con Pierfrancesco Favino, giovedì, segue il 17 “Un figlio di nome Erasmus”. Inizio 21.15, costo 5 euro.

Il prossimo fine settimana alle 18 alla villa comunale ci sarà “Una via un poeta” poi, al Polo alle 21, la rappresentazione teatrale “La notte di San Lorenzo”. Mentre alla stessa ora “Andrà tutto in musica” nella restaurata piazza Bartoli. A palazzo Buttaoni s’apre la mostra di modellismo statico. La domenica sempre nel giardino della villa comunale, al mattino, doppia inaugurazione: della panchina letteraria e della passeggiata sonora.Quella del 19 luglio sarà una domenica all’insegna dell’arte. Grazie a due mostre collettive, in collaborazione con TolfArte, curate da Simona Sarti e promosse dall’Associazione Culturale “Associazione Arte altra”. Alle 17.30 al Polo apre i battenti “C’era una volta… una mostra!”, per il centenario della nascita di Gianni Rodari, poeta, scrittore, giornalista: un’esposizione collettiva ideata dalla Sarti, dove gli artisti ispirati ai suoi testi hanno dato libero sfogo alla fantasia, ognuno ritrovando la propria intima parte “infantile” che diverte tanto quando si manifesta. A qualsiasi età. Espongono: Silvia Agostini, Isabella Angelini, Alessandra Bilotta, Norberto Cenci, Marco Delli Veneri, Giovanna Gandini, Florian Heymann Guglielmi, Metello Iacobini, Felice Leonardi, Silvana Leonardi, Marco Maraffa Michel Patrin, Elisabetta Piu, Gabriella Sabbadini, Simona Sarti, Elodie Serra. Con il contributo artistico dei ragazzi della V D della Scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria, Roma. Alle 19 ci si sposta all’anfiteatro “Pompilio Tagliani, location principale da sempre per la maggior parte degli spettacoli dell’estate tolfetana. Le misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia hanno dato lo spunto per creare “Posti ad Arte”.

Ed ecco segnali con cerchi artistici adesivi e antiscivolo: l’arte trasforma i nostri spazi in una mostra a cielo aperto da visitare, rispettando l’altro e consentendo a ogni spettatore di trovare facilmente il proprio “posto”. Questi gli artisti: Silvia Agostini, Isabella Angelini, Norberto Cenci, Giovanna Gandini, Marzia Gandini, Florian Heymann Guglielmi, Metello Iacobini, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Gabriella Sabbadini, Simona Sarti. Alle inaugurazioni parteciperà la storica dell’Arte Floriana Mauro.Il programma e le spiegazione di tutti gli appuntamenti del cartellone estivo si trovano sulla pagina Facebook del Comune di Tolfa.