Estate 2022, via Alta è la più bella delle strade tolfetane • Terzo Binario News

Maestre Pie e Pozzetto seconda e terza. La commissione nominata dal Centro Anziani ha assegnato anche due menzioni d’onore

Salendo e scendendo per le strade e vicoli del centro storico tolfetano lunedì nel tardo pomeriggio, la commissione scelta dal Centro Anziani ha ammirato come la fantasia dei residenti le ha abbellite, utilizzando i fiori e le piante messe a disposizione dal Centro e molte altre, e soprattutto arricchendole con elementi di arredo, spesso realizzati con materiali di recupero.

Via del Pozzetto, terza classificata. Foto grande via Alta

I punteggi da assegnare erano da 1 a 10, nei quattro aspetti da considerare: spirito di collaborazione fra gli abitanti, ricchezza addobbi, utilizzo di materiale riciclato e originalità. L’ultima voce prevedeva un punteggio raddoppiato, proprio per premiare ancora di più la fantasia dei realizzatori.

Piazza Maestre Pie, abbinata alla via omonima: secondo posto

Tra esplosioni di colori e decorazioni fantasiose – come gli spaventapasseri o le sculture murali fatte con le capsule del caffè – non è stato facile per la giuria decretare a quale strada assegnare la targa di “Via più bella 2022”, ma alla fine del tortuoso percorso la vittoria è andata a via Alta, seguita strettamente da via Maestre Pie e da via del Pozzetto. Si tratta in realtà di strade che già nelle passate edizioni, sia estive che invernali, si sono potute fregiare della targa di “Più bella”.

Come di consueto, sono anche stati individuati degli angoli particolarmente curati, a cui sarà assegnata una menzione d’onore: quello al civico 174 di via Annibal Caro, praticamente sotto ai Cappuccini e quello di via dei Lombardi.

L’angolo di via Annibal Caro, menzione d’onore

La commissione, accompagnata dalla presidente del Centro Anziani Daniela Cedrani, era composta da Patrizia Cristini, Benedetto Marasà, Elena Rocchi, Giuliana Sfascia, Rossana Testa e Cristiana Vallarino.

Via dei Lombardi, menzione d’onore

All’iniziativa la Strada più bella per questa edizione estiva 2022 è stata aggiunta anche la realizzazione di un calendario per il 2023 che sarà composto da 12 foto scattate dai tolfetani agli scorci abbelliti.

Le foto devono essere inviate via whatsApp ai numeri 338 438526 o 347 6489243 o via mail a apalarocca22@gmail.com. Indicando chiramente il nome dell’autore dello scatto.