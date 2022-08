"Essere stoico oggi: come la filosofia ci aiuta a vivere meglio" oggi a Ladispoli • Terzo Binario News

Lo hanno spiegato oggi gli organizzatori di “Filosofia on the beach”

Cosa vuol dire vivere stoicamente al giorno d’oggi? Lo hanno spiegato molto bene oggi gli organizzatori dell’ottavo appuntamento di “Filosofia on the beach”.

Si è parlato di libertà, indifferenza e resilienza, attraverso gli intramontabili suggerimenti di Seneca, Epitteto e Marco Aurelio.

Un’iniziativa che ha raccolto, come sempre, un buon successo di pubblico