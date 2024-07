Esquilino, va in escandescenza durante un controllo: arrestato 31enne • Terzo Binario News

È andato in escandescenza nel corso di un controllo. Un tunisino di 31 anni, ieri pomeriggio, è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale Gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale).

La pattuglia stava svolgendo il consueto servizio di vigilanza nella zona dell’Esquilino quando, intorno alle 17, ha notato una discussione in atto tra alcune persone in via Principe Amedeo.

Gli agenti si sono avvicinati per verificare cosa stesse accadendo e affinché la situazione non degenerasse, quando uno dei presenti ha iniziato a dare in escandescenze, rifiutandosi di fornire i documenti e opponendo resistenza.

Riportata la calma, l’uomo è stato condotto presso gli uffici per le procedure di identificazione, nel corso delle quali ha iniziato a manifestare comportamenti aggressivi nei confronti degli operanti, cercando di colpirli.

Il 31enne è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni. A seguire il processo con rito direttissimo, nel corso del quale dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.