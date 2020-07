Esquilino: trovato con nove cellulari, stupefacenti e un coltello - Terzo Binario News

Lo hanno notato in via Gioberti in compagnia di un altro uomo: insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di procedere ad un controllo. Alla richiesta dei documenti, uno dei due da subito ha mostrato insofferenza e nervosismo tanto che ad un certo punto, ha aggredito i poliziotti cercando di darsi alla fuga in direzione di via Principe Amedeo.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di nove cellulari, un coltello con lama di 8 centimetri, 8 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana e 94 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale ed identificato per B.E., 24enne del Gambia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma da punta e taglio e ricettazione.

Uno degli agenti che è dovuto ricorrere a cure mediche, ha riportato lievi contusioni guaribili con tre giorni di prognosi.