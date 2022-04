Esquilino, operazione interforze: 152 persone identificate, un arresto per droga e una denuncia per armi - Terzo Binario News

Nella zona attorno a piazza Vittorio interventi coordinati di Polizia, Carabinieri, Finanza e Roma Capitale. Diverse sanzioni a strutture ricettive

Nel pomeriggio di ieri, nell’area di piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all’interno dei “Giardini Nicola Calipari”, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla base dell’Ordinanza del Questore, è stata effettuata una nuova operazione alto impatto, con un significativo dispositivo interforze, costituito da equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale per gli aspetti legati alla “Sicurezza Urbana”, diretta alla verifica e al controllo di persone irregolari, al contrasto dell’abusivismo, alla prevenzione e repressione di fenomeni di spaccio di droga e al controllo amministrativo nei riguardi dei numerosi esercizi, ivi presenti.

L’obiettivo specifico del servizio è stato quello di intensificare il controllo del territorio di quell’area, fronteggiare situazioni di degrado urbano che possano inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza e di focalizzare l’attenzione su obiettivi precisi, già evidenziati e monitorati nel corso dei numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio.

Inoltre a cura del personale della Polizia locale Roma Capitale è stata predisposta la provvisoria chiusura al traffico veicolare delle strade interessate ai controlli, predisponendo adeguati piani di viabilità per ripristinare la regolarità del traffico veicolare.

Al termine del servizio sono state identificate 152 persone di cui 44 di origine straniera e 38 con precedenti di polizia; 47 cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per essere sottoposti ad identificazione; 1 cittadino italiano è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere; 1 cittadino straniero è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione ed uso personale di modica quantità di sostanza stupefacente. Gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato un 31enne, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché durante un controllo all’interno di un marsupio hanno trovato 4 mila euro in contanti, gr 57 di marijuana contenuti in un marsupio, e durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori 3 grammi di hashish.

Nel corso dell’attività sono stati eseguiti controlli amministrativi presso 2 strutture ricettive (affittacamere) e presso 15 esercizi commerciali; 6 le attività sanzionate.

Servizi effettuati anche dai militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno denunciato a piede libero il gestore di una struttura ricettiva per omessa comunicazione di dati relativi alle persone alloggiate.

2 le sanzioni amministrative elevate: la prima al titolare di un albergo per aver allestito 2 posti letto in più oltre il limite consentito e per questo multato per 1330 euro circa e la seconda al titolare di un B&B per aver allestito 1 posto letto oltre al limite consentito e per questo multato per 666 euro circa.

Al termine del servizio i militari hanno identificato 135 persone, di cui 91 cittadini stranieri e 47 con precedenti penali, controllato 46 veicoli e 6 attività commerciali.