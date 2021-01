Esquilino: gli arresti della Polizia, locali chiusi per violazione norme anti Covid - Terzo Binario News

Controlli finalizzati al contrasto della microcriminalità, del degrado e della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati effettuati dagli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine e Polizia Roma Capitale in Piazza Vittorio Emanuele II, via Foscolo e tutta la zona circostante.

Nel corso della attività sono state arrestate 5 persone, una per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 2 per resistenza a pubblico ufficiale, una donna per reati contro il patrimonio ed infine un ricercato che doveva espiare una pena di 3 anni e 9 messi per furto e rapina.

Due attività commerciali sono state temporaneamente chiuse a causa del sovraffollamento all’interno e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. 105 le persone complessivamente controllate.

Nel corso dei controlli concentratisi, questa volta tra Piazza di San Calisto via della Cisterna e vie limitrofe, nella zona di Trastevere, gli agenti del commissariato Trastevere diretto da Maria Placanica in collaborazione con gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, diretta da Agnese Cedrone, hanno sanzionato tre esercizi commerciali, uno per attività di somministrazione senza autorizzazione, gli altri due per violazione delle misure anti- covid – con conseguente chiusura per 4 giorni.

Un uomo infine, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i poliziotti.