Esquilino: aggredisce personale della Polizia - Terzo Binario News

In via Ricasoli, zona Esquilino, un brasiliano di 38 anni è stato arrestato – martedì 19 gennaio – per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto appreso, l’uomo ha aggredito il personale della Polizia dopo essere stato accompagnato in commissariato, per accertamenti a seguito di una lite.

Sempre all’Esquilino, gli agenti del reparto Prevenzione-Crimine ha tratto in arresto una argentina di 39 anni, con precedenti: le forze dell’ordine ha sorpreso la donna che aveva commesso un furto al negozio Upim, dove aveva asportato cosmetici e abbigliamento per un valore di 200 euro.