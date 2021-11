Esports: qual è la situazione nel 2021 - Terzo Binario News

(foto da Pexels )

Parlare di eSport nel 2021 significa parlare di un fenomeno non più nuovo, ma ormai affermato, anche e soprattutto dal punto di vista economico, visto il giro d’affari che produce.



Gli eSport, cioè le competizioni “agonistiche” di videogiochi, sono comparate alle discipline sportive: sono cosa diversa sia dai videogiochi tradizionali – almeno concettualmente – sia dai giochi di casinò disponibili online sulle varie piattaforme. Si tratta di eventi sportivi, in cui si affrontano professionisti che si preparano alle gare come atleti.



Sottovalutare questo mondo è profondamente sbagliato, anche alla luce dei numeri del 2021, che ci dicono tanto sul fenomeno.

Un report di Nielsen commissionata da IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association) e Ninetynine, società di consulenza, ci dice che l’impatto economico generato dagli eSports nel nostro paese è di circa 45 milioni di euro: 30 milioni in modo diretto e 15 in modo indiretto.



Entrando nel dettaglio, l’impatto diretto arriva prevalentemente dai team eSport, cioè i team professionistici (65%), dall’organizzazione attorno agli aventi (16%) e dai publisher (4%). A dare il maggior contributo, invece, all’impatto economico indiretto sono i publisher, l’80% sul totale.



Un altro report, questa volta confezionato dall’IIDEA stessa in occasione dell’edizione di maggio di Round One, evento dedicato ai protagonisti dei videogiochi, ha evidenziato come il pubblico degli eventi eSports, a differenza del calcio, stia crescendo: circa 1 milione e 600mila persone seguono almeno un evento di videogiochi competitivi più volte a settimana.



Il report mette alla luce anche l’appassionato medio di eSport: età media 27 anni, uomini soprattutto, con un grado di istruzione elevato. Le isole e le regioni del Sud Italia sono particolarmente ricche di appassionati; ciò che spinge a interessarti, e poi ad appassionarsi appunto, agli eSport è il desiderio di intrattenimento e di condividere i propri interessi con persone affini.



Tra i generi prediletti, precisa il report, troviamo le simulazioni sportive, gli sparatutto, i battle royale e i MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). In crescita il mobile (+ 58% rispetto all’anno scorso).



Marco Saletta, presidente di IIDEA, a tal proposito ha dichiarato che i dati raccolti dal report raccontano di “un progressivo consolidamento del fenomeno degli eSport in Italia. L’andamento risulta in crescita nei maggiori mercati europei”, ma che soprattutto nel nostro paese “i dati raccolti in Italia denotano una sfumatura locale particolarmente positiva”.



C’è un’altra ricerca interessante, che aiuta a inquadrare ancora meglio il fenomeno eSport nel nostro paese, condotta da Kantar, un’agenzia specializzata in data management. Secondo il report, gli eSport stanno colonizzando una delle piattaforme di video streaming più importanti e diffuse, YouTube. 7 italiani su 10 della fascia d’età tra i 18 e i 54 anni, infatti, hanno dichiarato di visionare contenuto video legati al mondo gaming sul canale di proprietà di Google.



YouTube è apprezzata per la possibilità di visualizzare highlights e per la facilità di accesso alla piattaforma. Twitch resta comunque la piattaforma d’elezione per gli streaming live di eventi e competizioni.



INSERT IMAGE HERE>>https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/21/15/08/playstation-1845880_960_720.jpg – Fonte: Pixabay



Per dare un’idea con i numeri, YouTube ha fatto registrare la bellezza di 800 miliardi di visualizzazioni relative ai giochi, 90 milioni di ore di live streaming, 250 milioni di upload.



In Italia, dunque, gli eSport sono in crescita, una crescita enorme e costante, che sta moltiplicando gli eventi legati al settore. Per esempio, il 17 e il 18 novembre allo Stadio Olimpico di Roma si è tenuto l’Esports Summit 2021, con relativi Esports Summit Awards: l’evento ha coinvolto protagonisti del settore e istituzioni e trattato l’argomento sotto tutti i punti di vista, compresi i temi legati all’educazione e la sostenibilità.



Gli eSport, dunque, hanno un lungo e radioso futuro di fronte a sé, anche alla luce della rivoluzione del 5G che allargherà la possibilità di giocare da mobile.



Se è vero che i videogiochi intrattengono da decenni persone di ogni età, genere ed estrazione sociale, e se è vero pure che le competizioni videoludiche hanno una certa tradizione, è altrettanto pacifico che le competizioni attuali siano ben altro rispetto a semplici tornei, ma veri e propri sport con sponsor, atleti agonisti, spettatori e competizioni avvincenti.