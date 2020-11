Esplosione al quinto piano della palazzina: vetrata in frantumi - Terzo Binario News

Esplosione a Pomezia: è quanto accaduto alle 13,30 d martedì 17 novembre in via Ugo La Malfa al quinto piano di una palazzina. Una vetrata è andata in frantumi, con i detriti terminati su auto in sosta. Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve: il personale sanitario li ha soccorsi sul posto.

Presenti i carabinieri della stazione locale e i Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione potrebbe essere stata causa da una bombola gpl.