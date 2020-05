Esplosione a Marino: bimba di 4 anni estratta vive dalle macerie, grave 52enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Esplosione a Marino in via Giacomo Carissimi. La deflagrazione, forse provocata da una fuga di gas, ha interessato una palazzina di tre piani. L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 di lunedì 4 maggio. Sono state recuperate dalle macerie due donne e una bambina. La più grave è una 52enne romena, trasportata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Una mamma e la figlia di 4 anni, invece, sono state accompagnate all’ospedale di Frascati, in condizioni stazionarie.

I Vigili del fuoco – presenti con la squadra di Marino 15a, gli Usar, i Saf, i cinofili, la 1 B, la 1c, il Crrc con l’ausilio di una botte e di un’autoscala – hanno continuato a lavorare per mettere l’area in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118.

“La vicesindaco e l’Amministrazione comunale di Rocca di Papa – è stato riferito in una nota – scossi dalla notizia di quanto accaduto nel centro storico di Marino, esprimono la più profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, all’intera comunità e al sindaco, Carlo Colizza. Il Comune di Rocca di Papa ha già dato la più ampia disponibilità di supporto logistico ed operativo da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile”.