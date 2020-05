Esplosione a Marino, il sindaco: "Siamo riusciti a collocare le famiglie sfollate" - Terzo Binario News

“La nostra città ha assistito alla distruzione di un’abitazione nel centro storico causata da un’esplosione di una bombola del gas. Possiamo considerare un miracolo la disgrazia che è avvenuta, che ha visto non assumere un carattere di catastrofe per una serie di coincidenze”. Così Carlo Colizza, sindaco di Marino, intervenuto sulla deflagrazione di via Giacomo Carissimi : una 52enne romena è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma mentre una mamma con la figlia di 4 sono state accompagnate al nosocomio di Frascati.

“Siamo riusciti ad intervenire con grande velocità grazie alla presenza dei volontari della Protezione Civile, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del personale medico”.

“Con preoccupazione siamo riusciti a collocare le persone sfollate dalle loro abitazioni e ci stiamo adoperando per recuperare i pochi beni rimasti nelle loro case, in condizioni di sicurezza attraverso l’aiuto dei Vigili del Fuoco. La foto riporta lo stato attuale, il tratto viario è stato interdetto per dare spazio alle indagini che ne seguiranno. La Città si sente sollevata perché nella disgrazia, rispetto all’entità del danno, la buona sorte ha voluto risparmiare la vita delle persone”.